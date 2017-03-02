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  • 02.03, 04:59

СМИ узнали о российском бизнесе семьи Джона Хантсмана

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СМИ узнали о российском бизнесе семьи Джона Хантсмана

СМИ узнали о российском бизнесе семьи Джона Хантсмана

Оказывается, семья возможного кандидата на пост посла США в Москве много лет ведет бизнес в России.

Как пишет газета The Salt Lake Tribune, семья Хантсмана имеет деловые связи с РФ со времен распада СССР. В настоящее время компания Huntsman International LLC управляет шестью российскими предприятиями, в том числе заводом по производству пигментов и полиуретанов. Основателем компании числится отец Джона Хантсмана — Джон Хантсман-старший, президентом — брат Питер Хантсман.

Известно также, что Huntsman управляет рядом структур в Москве и Санкт-Петербурге. Сам экс-губернатор Юты в списке руководителей корпорации не значится, отмечает ТАСС.

Накануне в СМИ появилась информация, что кандидатура Джона Хантсмана рассматривается на пост посла США в России.

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