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  • 02.03, 04:59

WADA вооодушевлено заявлениями Путина по борьбе с допингом

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WADA вооодушевлено заявлениями Путина по борьбе с допингом

WADA вооодушевлено заявлениями Путина по борьбе с допингом

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) приветствовали позицию российского президента о проблеме допинга в российском спорте.

Крейг Риди, глава WADA: «Всемирное антидопинговое агентство приветствует заявление президента России Владимира Путина, в котором он призвал прислушаться к выводам, сделанным независимым экспертом Ричардом Маклареном. WADA воодушевлено прогрессом, который продемонстрирован на самом высоком политическом уровне».

В среду Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске, заявил, что «существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина». Президент призвал прислушаться к требованиям WADA.

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