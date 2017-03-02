В Томской области чиновник проиграл деньги из бюджета в онлайн-покер

В Томской области судят муниципального служащего, похитившего из бюджета села более 180 тысяч рублей.
Хищения совершались в период с мая по декабрь 2016 года. Деньги сотрудник администрации Вавиловского сельского поселения проиграл в онлайн-игре PokerStars.
Пытаясь скрыть факт хищения денег, чиновник пробовал взять кредит, однако потерпел неудачу. Свою вину обвиняемый полностью признал, также он возместил присвоенную сумму.
Уголовное дело по статье «хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», отправлено в суд, сообщает прокуратура области.
Пытаясь скрыть факт хищения денег, чиновник пробовал взять кредит, однако потерпел неудачу. Свою вину обвиняемый полностью признал, также он возместил присвоенную сумму.
Уголовное дело по статье «хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», отправлено в суд, сообщает прокуратура области.
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