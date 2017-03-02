Джон Керри нашел новую работу

Бывший госсекретарь США Джон Керри будет работать экспертом в вашингтонском Фонде Карнеги.
Об этом заявил президент организации Уильям Бернс. В свое время он был подчиненным Керри и занимал пост заместителя госсекретаря США, отмечает РИА Новости.
Известно, что Керри будет заниматься «решением конфликтов и международными вызовами в сфере окружающей среды».
Джон Керри сложил с себя полномочия госсекретаря 20 января 2017 года, когда администрация Барака Обамы передала бразды правления президенту Дональду Трампу.
Известно, что Керри будет заниматься «решением конфликтов и международными вызовами в сфере окружающей среды».
Джон Керри сложил с себя полномочия госсекретаря 20 января 2017 года, когда администрация Барака Обамы передала бразды правления президенту Дональду Трампу.
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