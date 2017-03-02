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  • 02.03, 01:58

Джон Керри нашел новую работу

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Джон Керри нашел новую работу

Джон Керри нашел новую работу

Бывший госсекретарь США Джон Керри будет работать экспертом в вашингтонском Фонде Карнеги.

Об этом заявил президент организации Уильям Бернс. В свое время он был подчиненным Керри и занимал пост заместителя госсекретаря США, отмечает РИА Новости.

Известно, что Керри будет заниматься «решением конфликтов и международными вызовами в сфере окружающей среды».

Джон Керри сложил с себя полномочия госсекретаря 20 января 2017 года, когда администрация Барака Обамы передала бразды правления президенту Дональду Трампу.

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