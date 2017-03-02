Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы: видео с места

Шесть легковушек и малолитражный грузовик столкнулись на Люблинской улице в Москве, есть пострадавшие.
ДТП произошло у дома 123 на Люблинской улице около полуночи. В результате аварии оказался зажатым в кабине водитель грузовика.
Сейчас его извлекают спасатели. На месте ДТП работают несколько бригад скорой помощи, сообщает ТАСС.
Обстоятельства аварии выясняются.
Сейчас его извлекают спасатели. На месте ДТП работают несколько бригад скорой помощи, сообщает ТАСС.
Обстоятельства аварии выясняются.
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