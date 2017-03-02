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  • 02.03, 01:58
Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы: видео с места. ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы: видео с места

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Массовое ДТП произошло на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы: видео с места

Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы: видео с места

Массовое ДТП произошло на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы: видео с места

    Шесть легковушек и малолитражный грузовик столкнулись на Люблинской улице в Москве, есть пострадавшие.

    ДТП произошло у дома 123 на Люблинской улице около полуночи. В результате аварии оказался зажатым в кабине водитель грузовика.

    Сейчас его извлекают спасатели. На месте ДТП работают несколько бригад скорой помощи, сообщает ТАСС.

    Обстоятельства аварии выясняются.

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