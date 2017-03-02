Луис Энрике уйдет из «Барселоны» по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике оставит свой пост по окончании сезона.
Такое заявление Энрике сделал после матча с хихонским «Спортингом», который «Барса» выиграла со счетом 6:1.
Энрике стал главным тренером каталонского клуба в 2014 году. Под его руководством «Барселона» стала двукратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Испании (2014/15, 2015/16) и обладателем Суперкубка страны 2016 года. В сезоне — 2014/15 сине-гранатовые выиграли Лигу чемпионов, в 2015 году стали победителями клубного чемпионата мира и обладателями Суперкубка УЕФА.
BREAKING NEWS: @LUISENRIQUE21 announces he will not continue as Barça manager next season. #FCBlive pic.twitter.com/pqYOnWxUy9— FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 марта 2017 г.
Энрике стал главным тренером каталонского клуба в 2014 году. Под его руководством «Барселона» стала двукратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Испании (2014/15, 2015/16) и обладателем Суперкубка страны 2016 года. В сезоне — 2014/15 сине-гранатовые выиграли Лигу чемпионов, в 2015 году стали победителями клубного чемпионата мира и обладателями Суперкубка УЕФА.
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