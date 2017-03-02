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  • 02.03, 01:58

Луис Энрике уйдет из «Барселоны» по окончании сезона

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  • Фото Reuters © 2017, Albert Gea
Луис Энрике уйдет из «Барселоны» по окончании сезона

Луис Энрике уйдет из «Барселоны» по окончании сезона

Луис Энрике уйдет из «Барселоны» по окончании сезона
  • Фото Reuters © 2017, Albert Gea

    • Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике оставит свой пост по окончании сезона.

    Такое заявление Энрике сделал после матча с хихонским «Спортингом», который «Барса» выиграла со счетом 6:1.



    Энрике стал главным тренером каталонского клуба в 2014 году. Под его руководством «Барселона» стала двукратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Испании (2014/15, 2015/16) и обладателем Суперкубка страны 2016 года. В сезоне — 2014/15 сине-гранатовые выиграли Лигу чемпионов, в 2015 году стали победителями клубного чемпионата мира и обладателями Суперкубка УЕФА.

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