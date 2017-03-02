Луис Энрике уйдет из «Барселоны» по окончании сезона

Такое заявление Энрике сделал после матча с хихонским «Спортингом», который «Барса» выиграла со счетом 6:1.Энрике стал главным тренером каталонского клуба в 2014 году. Под его руководством «Барселона» стала двукратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Испании (2014/15, 2015/16) и обладателем Суперкубка страны 2016 года. В сезоне — 2014/15 сине-гранатовые выиграли Лигу чемпионов, в 2015 году стали победителями клубного чемпионата мира и обладателями Суперкубка УЕФА.