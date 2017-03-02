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  • 02.03, 00:26

В Москве повторен температурный рекорд 17-летней давности

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В Москве повторен температурный рекорд 17-летней давности

В Москве повторен температурный рекорд <nobr>17-летней</nobr> давности

Погода в Москве в первый день весны повторила температурный суточный рекорд, установленный в 2000 году.

Как сообщили в Гидрометцентре РФ, максимальная температура воздуха в столице во вторник составила 5,7 градуса, что соответствует показателю 17-летней давности.

Среда, 1 марта, стала самым теплым днем в Москве с начала года.

2 марта в Москве будет тепло, ожидается 3–5 градусов тепла. Абсолютный максимум для этого дня составляет 5,7 градуса, он был отмечен в 1995 году, отмечает ТАСС.

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