В Москве повторен температурный рекорд 17-летней давности

Погода в Москве в первый день весны повторила температурный суточный рекорд, установленный в 2000 году.
Как сообщили в Гидрометцентре РФ, максимальная температура воздуха в столице во вторник составила 5,7 градуса, что соответствует показателю 17-летней давности.
Среда, 1 марта, стала самым теплым днем в Москве с начала года.
2 марта в Москве будет тепло, ожидается 3–5 градусов тепла. Абсолютный максимум для этого дня составляет 5,7 градуса, он был отмечен в 1995 году, отмечает ТАСС.
Среда, 1 марта, стала самым теплым днем в Москве с начала года.
2 марта в Москве будет тепло, ожидается 3–5 градусов тепла. Абсолютный максимум для этого дня составляет 5,7 градуса, он был отмечен в 1995 году, отмечает ТАСС.
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