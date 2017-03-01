Росстат посчитал средние зарплаты чиновников

Зарплаты российских чиновников в 2016 году выросли на 4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Наибольшую зарплату получали госслужащие в аппарате правительства РФ: их среднемесячная зарплата за отчетный период составила 228,48 тыс. руб. (на 1,4% меньше, чем годом ранее). Средняя зарплата госслужащих в администрации президента РФ составила 218,65 тыс. руб. (+0,7%).
Сенаторы в среднем получали 176,15 тыс. руб. (+1,3%), депутаты Госдумы — 154,85 тыс. руб. (+13%).
По данным Росстата, численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, на конец декабря 2016 г. составила 38 тыс. человек.
Сенаторы в среднем получали 176,15 тыс. руб. (+1,3%), депутаты Госдумы — 154,85 тыс. руб. (+13%).
По данным Росстата, численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, на конец декабря 2016 г. составила 38 тыс. человек.
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