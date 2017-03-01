Революция LIVE
Революция LIVE 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.03, 00:26

Росстат посчитал средние зарплаты чиновников

комментировать

Росстат посчитал средние зарплаты чиновников

Росстат посчитал средние зарплаты чиновников

Зарплаты российских чиновников в 2016 году выросли на 4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Наибольшую зарплату получали госслужащие в аппарате правительства РФ: их среднемесячная зарплата за отчетный период составила 228,48 тыс. руб. (на 1,4% меньше, чем годом ранее). Средняя зарплата госслужащих в администрации президента РФ составила 218,65 тыс. руб. (+0,7%).

Сенаторы в среднем получали 176,15 тыс. руб. (+1,3%), депутаты Госдумы — 154,85 тыс. руб. (+13%).

По данным Росстата, численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, на конец декабря 2016 г. составила 38 тыс. человек.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru