Российский теннисист Донской сенсационно обыграл Федерера в Дубае

Россиянин Евгений Донской одержал победу над знаменитым Роджером Федерером в 1/8 финала турнира в Дубае.
Матч, который продолжался более двух часов, завершился со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Во втором сете россиянин отыграл три матч-бола титулованного соперника.
Донской, занимающий в рейтинге ATP 116-ю позицию, впервые обыграл игрока из первой десятки — Федерер является 10-й ракеткой мира.
В следующем круге соперником Донского станет француз Люка Пуй.
Incredible! 116th-ranked Evgeny Donskoy beats @rogerfederer 3–6 7–6(7) 7–6(5) at @DDFTennis— Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) 1 марта 2017 г.
Донской, занимающий в рейтинге ATP 116-ю позицию, впервые обыграл игрока из первой десятки — Федерер является 10-й ракеткой мира.
В следующем круге соперником Донского станет француз Люка Пуй.
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