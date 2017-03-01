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  • 01.03, 22:56

Российский теннисист Донской сенсационно обыграл Федерера в Дубае

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  • Фото Reuters © 2017, Ahmed Jadallah
Российский теннисист Донской сенсационно обыграл Федерера в Дубае

Российский теннисист Донской сенсационно обыграл Федерера в Дубае

Российский теннисист Донской сенсационно обыграл Федерера в Дубае
  • Фото Reuters © 2017, Ahmed Jadallah

    • Россиянин Евгений Донской одержал победу над знаменитым Роджером Федерером в 1/8 финала турнира в Дубае.

    Матч, который продолжался более двух часов, завершился со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Во втором сете россиянин отыграл три матч-бола титулованного соперника.


    Донской, занимающий в рейтинге ATP 116-ю позицию, впервые обыграл игрока из первой десятки — Федерер является 10-й ракеткой мира.

    В следующем круге соперником Донского станет француз Люка Пуй.

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