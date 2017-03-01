Российский теннисист Донской сенсационно обыграл Федерера в Дубае

Матч, который продолжался более двух часов, завершился со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Во втором сете россиянин отыграл три матч-бола титулованного соперника.Донской, занимающий в рейтинге ATP 116-ю позицию, впервые обыграл игрока из первой десятки — Федерер является 10-й ракеткой мира.В следующем круге соперником Донского станет француз Люка Пуй.