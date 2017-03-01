«Локомотив» завоевал путевку в полуфинал Кубка России

Московский «Локомотив» прошел в ½ финала Кубка России, где его соперником станет «Уфа».
В ¼ турнира железнодорожники с минимальным счетом выиграли у «Тосно». Единственный гол на 19-й минуте встречи забил Алексей Миранчук.
За выход в финал «Локомотив» поборется с «Уфой», которая ранее впервые в своей истории оформила выход в полуфинал Кубка России. Другую полуфинальную пару составят «Рубин» и «Урал».
ПОБЕДА! #ЛокоТосно 1:0 (1:0).— ФК Локомотив (@fclm_official) 1 марта 2017 г.
Гол: Миранчук, 19.
💚❤️МЫ В ПОЛУФИНАЛЕ!!! ❤️💚 pic.twitter.com/Iiknh6BLrv
За выход в финал «Локомотив» поборется с «Уфой», которая ранее впервые в своей истории оформила выход в полуфинал Кубка России. Другую полуфинальную пару составят «Рубин» и «Урал».
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