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  • 01.03, 22:56

«Локомотив» завоевал путевку в полуфинал Кубка России

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  • Фото РИА Новости, Антон Денисов
«Локомотив» завоевал путевку в полуфинал Кубка России

«Локомотив» завоевал путевку в полуфинал Кубка России

«Локомотив» завоевал путевку в полуфинал Кубка России
  • Фото РИА Новости, Антон Денисов

    • Московский «Локомотив» прошел в ½ финала Кубка России, где его соперником станет «Уфа».

    В ¼ турнира железнодорожники с минимальным счетом выиграли у «Тосно». Единственный гол на 19-й минуте встречи забил Алексей Миранчук.


    За выход в финал «Локомотив» поборется с «Уфой», которая ранее впервые в своей истории оформила выход в полуфинал Кубка России. Другую полуфинальную пару составят «Рубин» и «Урал».

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