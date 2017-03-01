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  • 01.03, 22:56

«Рука Кремля»: в киевском метро объяснили появление надписей на русском языке

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«Рука Кремля»: в киевском метро объяснили появление надписей на русском языке

«Рука Кремля»: в киевском метро объяснили появление надписей на русском языке

«Рука Кремля»: в киевском метро объяснили появление надписей на русском языке
  • Фото: КП «Київський метрополітен» /facebook.com

    • Сегодня пассажиры метро в Киеве заметили, что надписи на турникетах после того, как к ним прикладывали проездные, отображались на русском языке. В киевской подземке, где для любых обозначений используют только украинский и английский языки, поспешили дать объяснения.

    В метрополитене отнеслись к этой ситуации с юмором и заявили, что появление русского языка на табло турникетов, очевидно, является происками Кремля. Вместо украинского «1 березня» пассажиры увидели «1 марта».

    Из сообщения киевского метрополитена в Facebook: «Рука Кремля добралась к нашим турникетам. И вместо мелодичного „1 березня“ сегодня мы все увидели „1 марта“. Конечно, можно было подумать, что это рекламная акция украинской певицы Марты или почтение памяти Марты Черной из Украинской повстанческой армии. Но нет, это таки „зрада“ (предательство — ред.)».

    Рука Кремля дістала до наших турнікетів. І замість милозвучного «1 березня» сьогодні ми всі побачили «1 марта».
    Звісно …

    Опубликовано КП «Київський метрополітен» 1 марта 2017 г.

    В подземке заверили, что уже ведут работы по решению этой проблемы. Но на это может потребоваться несколько дней. В руководстве также в шутку добавили, что виновных в случившемся в наказание заставят учить наизусть «Кобзарь» украинского писателя Тараса Шевченко и читать вслух все произведения Павла Загребельского.

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