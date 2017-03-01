В столичной подземке появился робот-помощник Метроша

Робот-помощник Метроша появился в Московском метрополитене, он будет поздравлять пассажиров подземки и Московского центрального кольца (МЦК) с праздниками.
Как сообщается на сайте столичной мэрии, «у метро появился свой робот-помощник с голубыми светящимися глазами и сенсорным экраном на груди».
Из сообщения мэрии: «Его планируют привлекать к праздничным мероприятиям, которые проводятся на станциях подземки и Московского центрального кольца. Робот будет поздравлять пассажиров и поднимать им настроение».
В настоящее время Метроша находится в центральном офисе Московского метрополитена на станции «Проспект Мира». Пока не известно, на какой именно праздник покажут робота.
Сообщается, что механический помощник может запоминать имена, распознавать лица, подмигивать, фотографировать и распечатывать снимки.
Из сообщения мэрии: «Его планируют привлекать к праздничным мероприятиям, которые проводятся на станциях подземки и Московского центрального кольца. Робот будет поздравлять пассажиров и поднимать им настроение».
В настоящее время Метроша находится в центральном офисе Московского метрополитена на станции «Проспект Мира». Пока не известно, на какой именно праздник покажут робота.
Сообщается, что механический помощник может запоминать имена, распознавать лица, подмигивать, фотографировать и распечатывать снимки.
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