В Петербурге арестован подозреваемый в серийных изнасилованиях

По версии следствия, Антон Потапов совершал сексуальное насилие в отношении женщин не только в Северной столице, но и на юге страны.

Фрунзенский районный суд арестовал предполагаемого серийного насильника. Антона Потапова задержали накануне в съемной квартире на улице Адмирала Черокова. Пока в официальном тексте обвинения фигурирует только один эпизод, но их может оказаться гораздо больше.



По версии следствия, 25 января текущего года около железнодорожной платформы «5-й километр» обвиняемый напал на женщину и изнасиловал ее. По некоторой информации, перед нападением Потапов подвозил петербурженку на своем автомобиле.



Известно, что это была рядовая иномарка. Хотя, судя по странице в социальных сетях, он увлекается дорогими машинами и работал механиком. Также в аккаунте указано, что он окончил педагогический вуз.



Первое изнасилование Потапов, по версии следствия, мог совершить еще в 2011-м в районе Пулковского шоссе. После этого он уехал в Калмыкию, где в то время также зафиксированы аналогичные преступления.