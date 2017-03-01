Фийон первым из кандидатов в президенты Франции собрал необходимое число подписей

Кандидат на высший государственный пост от крупнейшей в стране оппозиционной партии «Республиканцы» Франсуа Фийон первым собрал необходимое число подписей в свою поддержку.
Прием и рассмотрение подписей стартовали 24 февраля, а завершатся они 18 марта. За прошедшие дни Франсуа Фийону, бывшему премьеру Франции, удалось собрать 738 заверенных подписей. Об этом свидетельствуют данные Конституционного совета, которые были представлены сегодня, передает РИА Новости. Примечательно, что ему не помешал коррупционный скандал, в котором также оказалась замешана его супруга.
Остальные претенденты на высший государственный пост пока значительно отстают в этом процессе. Лидер движения «Вперед» и бывший министр экономики Эммануэль Макрон собрал 229 подписей, представитель партии «Рабочая борьба» Натали Арто — 201, кандидат от правящей «Социалистической партии», бывший министр образований Бенуа Амон — 184. Больше никому из кандидатов в президенты пока не удалось преодолеть планку в 100 подписей, хотя в списке числятся 26 человек.
Каждый кандидат на пост президента должен представить в Конституционный совет не менее 500 подписей народных избранников разных уровней (депутатов, мэров, членов региональных советов и других политиков на выборных должностях). При этом имена отдающих свою подпись оглашаются.
Только после этого процесса претенденты на президентское кресло будут официально зарегистрированы. Те, кому не удастся собрать нужное число подписей, вылетят из гонки.
Остальные претенденты на высший государственный пост пока значительно отстают в этом процессе. Лидер движения «Вперед» и бывший министр экономики Эммануэль Макрон собрал 229 подписей, представитель партии «Рабочая борьба» Натали Арто — 201, кандидат от правящей «Социалистической партии», бывший министр образований Бенуа Амон — 184. Больше никому из кандидатов в президенты пока не удалось преодолеть планку в 100 подписей, хотя в списке числятся 26 человек.
Каждый кандидат на пост президента должен представить в Конституционный совет не менее 500 подписей народных избранников разных уровней (депутатов, мэров, членов региональных советов и других политиков на выборных должностях). При этом имена отдающих свою подпись оглашаются.
Только после этого процесса претенденты на президентское кресло будут официально зарегистрированы. Те, кому не удастся собрать нужное число подписей, вылетят из гонки.
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