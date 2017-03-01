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  • 01.03, 21:24
Петербургские отпускники вылетели в Доминикану на 14 часов позже. Доминикана, Пулково, Санкт-Петербург, авиация, самолеты, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургские отпускники вылетели в Доминикану на 14 часов позже

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Петербургские отпускники вылетели в Доминикану на 14 часов позже

Петербургские отпускники вылетели в Доминикану на 14 часов позже

    Задержанный рейс из Петербурга в Доминиканскую республику отправился из Пулково лишь в 18:07.

    Пассажиром пришлось ожидать вылета более 13 часов. Самолет не мог подняться в воздух из-за технической неисправности. Изначально вылет был назначен на половину пятого утра. На борту должны были лететь 250 человек. Однако за полчаса до взлета им сообщили о задержке. Затем время отправления переносили еще несколько раз, что вызвало негодование.

    В итоге представители аэропорта предложили пассажирам разместиться в гостинице или воспользоваться услугами такси. Впрочем, еще больше путешественники разволновались, когда узнали причину задержки рейса. Как сообщили НТВ в авиакомпании «Азур эйр», в результате для полета пассажирам предоставили другой борт.

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