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  • 01.03, 21:25
Адвокаты будут обжаловать постановление о лишении автохама из Петербурга водительских прав. Санкт-Петербург, автомобили, медицина, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Адвокаты будут обжаловать постановление о лишении автохама из Петербурга водительских прав

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Адвокаты будут обжаловать постановление о лишении автохама из Петербурга водительских прав

Адвокаты будут обжаловать постановление о лишении автохама из Петербурга водительских прав

    Мировой суд Петербурга на три месяца лишил прав водителя Porsche, который 25 января заблокировал проезд скорой помощи. С данным решением категорически не согласен ни ответчик, ни его защитник.

    До начала заседания у Алексея Кононова и его адвокатов было практически победное настроение. В разговоре с журналистами он сообщил, что специально пришел на заседание, даже несмотря на то, что официально болен, потому считает, что это дело вообще не стоит рассматривать.

    Алексей Кононов, ответчик: «Скорая стояла, не двигалась. Статья, за которую меня сюда привлекли, говорит о непредоставлении преимущества в движении с одновременно включенным маячком и звуковым сигналом».

    Однако эту якобы стройную теорию разрушил второй участник дорожного конфликта — водитель службы «03» Роман Крылов. Отвечая на вопросы судьи Юлии Кайновой, он был немногословен, но убедителен. Сообщил, что приехали по вызову к пожилой женщине.

    В момент конфликта она уже находилась в салоне скорой и врачи ей оказывали помощь. Согласно должностным инструкциям, в эти минуты машина не имеет права передвигаться. Всё это он объяснял и Алексею Кононову, чей Porsche пытался протиснуться по дворовой территории.

    Роман Крылов, водитель скорой помощи: «Подъехала машина Porsche. Она встала поперек, перегородив дорогу. Водитель мне сказал, что ему надо проехать. Я объяснил, что это невозможно. В тот момент бригада работала. Предложил ему нас объехать».

    Внедорожник, который перегородил выезд для медиков, водитель скорой сфотографировал и разместил в Интернете. Учитывая, что в последнее время борьба с дорожными хамами приняла масштабный характер, уже на следующий день Кононова вызвали в полицию. А чуть позже он узнал, что под реальной угрозой его водительские права.

    Сегодня, прежде чем огласить решение, судья рассмотрела пять ходатайств, которые подали адвокаты Кононова. И все они были отклонены. В итоге Алексея Кононова лишили водительских прав на три месяца.

    После конфликта, снятого на видео, решение по делу могло быть вынесено и раньше. Но во многом из-за поведения и своеобразной позиции водителя премиального внедорожника Алексея Кононова судебный процесс не был скоротечным. И даже сейчас есть основания полагать: водитель и на этом не успокоится.

    Как передает корреспондент НТВ Александр Щерба, адвокаты Кононова и он сам категорически не согласны с решением судьи и будут опротестовывать судебное постановление. На это у них есть всего десять дней. Теперь судебные баталии становятся рангом выше и перемещаются в Красногвардейский районный суд.

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