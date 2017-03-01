Пациент напал на фельдшера скорой помощи по пути в больницу в Ярославле

Следователи возбудили уголовное дело о нападении на врача скорой помощи, которое произошло, когда пациента везли в больницу.
Бригада медиков прибыла на вызов во Фрунзенский район Ярославля и обнаружила мужчину, лежащего на обочине дороги. В присутствии полиции его перенесли в машину скорой. По пути в больницу, когда пациента начали осматривать, он неожиданно ударил фельдшера по голове.
Инцидент произошел 23 февраля. В региональном отделении Фонда социального страхования уточнили, что пострадал 44-летний врач. Он получил черепно-мозговую травму. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Побои», передает РИА Новости.
Отметим, что в последние дни участились случаи нападений на медиков. Накануне в Саратовской области посетитель больницы, пытавшийся прорваться в реанимацию к родственнику, избил фельдшера и ударил медсестру.
Инцидент произошел 23 февраля. В региональном отделении Фонда социального страхования уточнили, что пострадал 44-летний врач. Он получил черепно-мозговую травму. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Побои», передает РИА Новости.
Отметим, что в последние дни участились случаи нападений на медиков. Накануне в Саратовской области посетитель больницы, пытавшийся прорваться в реанимацию к родственнику, избил фельдшера и ударил медсестру.
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