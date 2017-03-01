Причиной пожара в приюте для животных в Москве могло стать короткое замыкание

Столичная прокуратура начала проверку в связи с массовой гибелью собак в приюте для животных на
северо-востоке Москвы. В результате возгорания погибли 13 собак.
Елена Россохина, официальный представитель прокуратуры: «По данному факту Останкинской межрайонной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства, в том числе ветеринарного, земельного и пожарной безопасности».
Дознаватели из пожарного надзора не обнаружили никаких признаков поджога в приюте «Бим». После повторного обследования помещения эта версия практически исключена. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание либо неисправность электробогревательного прибора.
По словам источника в правоохранительных органах, приют действовал неофициально. Животных содержали в бытовках, в каждой из которых был установлен обогреватель. Один из них и мог стать причиной возгорания, передает ТАСС.
Сообщение о пожаре в приюте, который находится на Сельскохозяйственной улице, неподалеку от ВДНХ, поступило пожарным от очевидца. Спасатели прибыли на место через четыре минуты. Но к тому моменту одноэтажное деревянное здание уже было охвачено пламенем. Площадь пожара составляла 20 квадратных метров.
ГУ МЧС по Москве: «Пожар интенсивно разгорался, была угроза распространения огня на близлежащие строения, в которых также находились животные. Московские огнеборцы незамедлительно приступили к их эвакуации. В целях предотвращения распространения огня была поставлена водяная завеса».
Потушить приют удалось спустя 20 минут. Сотрудники МЧС спасли из горящего приюта более 80 животных: 25 собак и 60 кошек. В ведомстве подчеркнули, что спасатели боролись за каждую жизнь и проводили реанимационные действия. Но 13 собак погибли при пожаре.
Дознаватели из пожарного надзора не обнаружили никаких признаков поджога в приюте «Бим». После повторного обследования помещения эта версия практически исключена. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание либо неисправность электробогревательного прибора.
По словам источника в правоохранительных органах, приют действовал неофициально. Животных содержали в бытовках, в каждой из которых был установлен обогреватель. Один из них и мог стать причиной возгорания, передает ТАСС.
Сообщение о пожаре в приюте, который находится на Сельскохозяйственной улице, неподалеку от ВДНХ, поступило пожарным от очевидца. Спасатели прибыли на место через четыре минуты. Но к тому моменту одноэтажное деревянное здание уже было охвачено пламенем. Площадь пожара составляла 20 квадратных метров.
ГУ МЧС по Москве: «Пожар интенсивно разгорался, была угроза распространения огня на близлежащие строения, в которых также находились животные. Московские огнеборцы незамедлительно приступили к их эвакуации. В целях предотвращения распространения огня была поставлена водяная завеса».
Потушить приют удалось спустя 20 минут. Сотрудники МЧС спасли из горящего приюта более 80 животных: 25 собак и 60 кошек. В ведомстве подчеркнули, что спасатели боролись за каждую жизнь и проводили реанимационные действия. Но 13 собак погибли при пожаре.
Комментарии