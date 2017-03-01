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  • 01.03, 21:25

Причиной пожара в приюте для животных в Москве могло стать короткое замыкание

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Причиной пожара в приюте для животных в Москве могло стать короткое замыкание

Причиной пожара в приюте для животных в Москве могло стать короткое замыкание

Причиной пожара в приюте для животных в Москве могло стать короткое замыкание
  • Фото: mosmchs_svao /vk.com

    • Столичная прокуратура начала проверку в связи с массовой гибелью собак в приюте для животных на северо-востоке Москвы. В результате возгорания погибли 13 собак.

    Елена Россохина, официальный представитель прокуратуры: «По данному факту Останкинской межрайонной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства, в том числе ветеринарного, земельного и пожарной безопасности».

    Дознаватели из пожарного надзора не обнаружили никаких признаков поджога в приюте «Бим». После повторного обследования помещения эта версия практически исключена. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание либо неисправность электробогревательного прибора.

    По словам источника в правоохранительных органах, приют действовал неофициально. Животных содержали в бытовках, в каждой из которых был установлен обогреватель. Один из них и мог стать причиной возгорания, передает ТАСС.

    Сообщение о пожаре в приюте, который находится на Сельскохозяйственной улице, неподалеку от ВДНХ, поступило пожарным от очевидца. Спасатели прибыли на место через четыре минуты. Но к тому моменту одноэтажное деревянное здание уже было охвачено пламенем. Площадь пожара составляла 20 квадратных метров.

    ГУ МЧС по Москве: «Пожар интенсивно разгорался, была угроза распространения огня на близлежащие строения, в которых также находились животные. Московские огнеборцы незамедлительно приступили к их эвакуации. В целях предотвращения распространения огня была поставлена водяная завеса».

    Потушить приют удалось спустя 20 минут. Сотрудники МЧС спасли из горящего приюта более 80 животных: 25 собак и 60 кошек. В ведомстве подчеркнули, что спасатели боролись за каждую жизнь и проводили реанимационные действия. Но 13 собак погибли при пожаре.

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