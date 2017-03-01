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  • 01.03, 21:24
Большинство американцев положительно оценили речь Трампа в конгрессе. СМИ, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Большинство американцев положительно оценили речь Трампа в конгрессе

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Большинство американцев положительно оценили речь Трампа в конгрессе

Большинство американцев положительно оценили речь Трампа в конгрессе

    Состоялось дебютное выступление Дональда Трампа в конгрессе. Он отчитывался за первые 40 дней своей работы. Доклад, который длился ровно час, назывался «О положении страны». О России не прозвучало ни слова, впрочем, как и о других странах. Трамп дал понять: во главе угла внутренние дела США.

    Американцам речь Трампа понравилась. По опросу телекомпании CNN, почти 80 процентов смотревших восприняли ее положительно. В плюсе оказался и американский доллар, после выступления президента США он почти на процент укрепился по отношению к другим мировым валютам.

    Тон этой речи разительно отличался от того, что Трамп говорил во время инаугурации. Давая клятву президента, он говорил о том, что страна находится в упадке. Но в этот раз он рисовал светлое будущее, которое ждет США, если конгресс поддержит его инициативы. Вопрос теперь только в том, случится ли это.

    Трамп попросил у конгрессменов триллион долларов на инфраструктурные проекты, высказался за отмену введенной Обамой реформы здравоохранения и изменение системы приема мигрантов. Он также заявил о «решительной поддержке НАТО» и пообещал оснастить американских военных таким оружием, которое позволит, как он выразился, «всегда побеждать».

    Подробности — в репортаже.

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