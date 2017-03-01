«Уфа» впервые в истории вышла в полуфинал Кубка России

«Уфа» в четвертьфинале Кубка России обыграла на домашнем стадионе махачкалинский «Анжи» и впервые в истории поборется за выход в финал турнира.
Встреча в Уфе завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол забил на 66-й минуте Азамат Засеев.
В первом в своей истории полуфинале «Уфа» встретится с победителем встречи между московским «Локомотивом» и «Тосно» из Ленинградской области.
В другом полуфинале казанский «Рубин», обыгравший в Казани «Сибирь», встретится с екатеринбургским «Уралом», который днем ранее одержал громкую волевую победу над «Краснодаром».
В первом в своей истории полуфинале «Уфа» встретится с победителем встречи между московским «Локомотивом» и «Тосно» из Ленинградской области.
В другом полуфинале казанский «Рубин», обыгравший в Казани «Сибирь», встретится с екатеринбургским «Уралом», который днем ранее одержал громкую волевую победу над «Краснодаром».
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