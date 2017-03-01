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  • 01.03, 21:24
Дневник гибели Российской империи: на НТВ — третья серия проекта «Революция LIVE». история, Николай II, НТВ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Дневник гибели Российской империи: на НТВ — третья серия проекта «Революция LIVE»

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Дневник гибели Российской империи: на НТВ — третья серия проекта «Революция LIVE»

Дневник гибели Российской империи: на НТВ — третья серия проекта «Революция LIVE»

Дневник гибели Российской империи: на НТВ — третья серия проекта «Революция LIVE»

    Сегодня вечером на НТВ — новая серия уникального документального проекта «Революция LIVE» о событиях 100-летней давности.

    Как случилось, что и революционеры-подпольщики, и полиция, и даже элита Российской империи оказались по одну сторону баррикад и против царя? Что помогло Ленину возглавить революцию? И чем они похожи с Ельциным? Ответ искал обозреватель НТВ Владимир Чернышёв. Третья серия его проекта «Революция LIVE» выйдет на экраны сегодня в 23:35. Некоторые факты — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Морозова.

    Если бы в марте 1917 года правые партии не сделали всю работу за большевиков, Россия могла стать конституционной монархией, Ленин остался бы в Швейцарии, и не было бы ни «мирового коммунистического движения», ни кровавых тоталитарных режимов. Сто лет назад все решилось на площади перед Таврическим дворцом, куда восставшие солдаты пришли, не зная, кому вручить революцию.

    В Таврическом дворце, где заседала Государственная дума, все были удивлены и даже немного напуганы приходом революционных войск. Никто их сюда не звал, и было непонятно, что с ними делать.

    Лидер меньшевиков в Думе Николай Чхеидзе был страшно напуган солдатским восстанием, в Таврическом дворце — паника, многие народные избранники просто разбежались, почувствовав, что дело плохо. В момент, когда движение могло повернуться куда угодно, именно старая элита нанесла последний удар по царизму.

    «Мы спаялись с революцией, с горсточкой негодяев и маньяков, которые знали, что хотели гибели России», — говорил в эти дни монархист Шульгин, который ехал к царю уговаривать его отречься. Начальник царского штаба, генерал Алексеев, который 10 дней назад предупреждал, что Николай II губит семью и себя, и председатель Думы Родзянко, говоривший о том же, вскоре сами убеждали царя покинуть престол.

    Императрица 2 марта еще надеялась и писала Николаю II. «Дума и революционеры — две змеи, которые, как я надеюсь, отгрызут друг другу голову, — это спасло бы положение». Она всегда подозревала, что думцы — бунтовщики, но не видела, что петроградская толпа ждала от лидеров совсем других качеств.

    Из дневника Зинаиды Гиппиус: «Нежное безвластие думцев. Между тем ясно: если не будет их власть, будет очень худо России. Они чужаки, а те — левые — хозяева».

    Еще не наступило 2 марта. Именно в этот день Ленин в Швейцарии узнает из газет о том, что в России — революция.

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