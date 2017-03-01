Представитель FIFA высоко оценил «особенный стадион» в Сочи

Комиссия Международной федерации футбола проводит финальную проверку стадионов, которые грядущим летом примут матчи Кубка конфедераций.
Накануне специалисты осмотрели «Казань-Арену», а сегодня — сочинский стадион «Фишт».
Директор по организации соревнований FIFA Колин Смит заявил, что ему нравятся все арены, но особо он выделил Сочи.
Колин Смит: «„Фишт“ — это, безусловно, особенный стадион благодаря своему расположению. Он находится между морем, пляжем и горами. Очень важно, что все то, что окружает стадион, было подготовлено на высоком уровне, чтобы фанаты чувствовали себя комфортно».
Сегодня стартовал второй этап реализации билетов на матчи Кубка конфедераций. Продажи открыты в центрах FIFA в городах, принимающих турнир, — Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге. Самый дешевый билет стоит 960 рублей — только для граждан России и только на матчи группового этапа. Самый дорогой обойдется в 16 тысяч. Желающим попасть на игры также необходимо оформить специальный паспорт болельщика.
Директор по организации соревнований FIFA Колин Смит заявил, что ему нравятся все арены, но особо он выделил Сочи.
Колин Смит: «„Фишт“ — это, безусловно, особенный стадион благодаря своему расположению. Он находится между морем, пляжем и горами. Очень важно, что все то, что окружает стадион, было подготовлено на высоком уровне, чтобы фанаты чувствовали себя комфортно».
Сегодня стартовал второй этап реализации билетов на матчи Кубка конфедераций. Продажи открыты в центрах FIFA в городах, принимающих турнир, — Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге. Самый дешевый билет стоит 960 рублей — только для граждан России и только на матчи группового этапа. Самый дорогой обойдется в 16 тысяч. Желающим попасть на игры также необходимо оформить специальный паспорт болельщика.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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