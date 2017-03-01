В Петербурге представили мобильное приложение для благотворителей

Теперь пользователи смартфонов могут помогать нуждающимся с помощью мобильного приложения.

Сегодня благотворительный фонд «Яркая жизнь» презентовал первое не только в Петербурге, но и в России мобильное приложение «Хочу помочь». Оно объединило городские некоммерческие организации, программы и волонтерские проекты — всего около 40 участников.



Среди них — фонд «Адвита», «Перспективы», «Антон тут рядом» и Детский хоспис Петербурга. Чтобы поддержать нуждающихся, каждый пользователь смартфона теперь может бесплатно скачать приложение, выбрать одну из пяти понравившихся программ и перевести желаемую сумму. Либо стать волонтером и даже помочь вещами или продуктами.



Каждый, кто хочет помочь с помощью приложения, которое успешно запустили сегодня, может узнать не только о нуждах людей, но и получить информацию об актуальных проектах различных фондов. Уже к осени их общее число планируют увеличить более чем в два раза — до 100 организаций.