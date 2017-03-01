Компания пьяных мужчин напала на водителя скорой помощи в Кургане

Следователи СК по Курганской области заинтересовались случаем нападения на водителя скорой.
Инцидент произошел на минувшей неделе, 26 февраля, когда бригада медиков приехала на вызов в один из домов на улице Алексеева в Кургане. Группа пьяных мужчин напала на водителя скорой помощи.
Следственные органы СКР по Курганской области подняли вопрос о передаче материалов проверки по факту этого нападения из органов внутренних дел. Такое решение было принято в связи с участившимися случаями избиений медиков.
СК РФ по Курганской области: «Следователями регионального СК России будут проведены необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».
Еще один вопиющий случай нападения на медиков произошел накануне в больнице Красноармейска. Нетрезвый посетитель, которого не пустили в реанимацию к брату, набросился на фельдшера скорой. Пострадала и медсестра, которая вмешалась в конфликт.
Следственные органы СКР по Курганской области подняли вопрос о передаче материалов проверки по факту этого нападения из органов внутренних дел. Такое решение было принято в связи с участившимися случаями избиений медиков.
СК РФ по Курганской области: «Следователями регионального СК России будут проведены необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».
Еще один вопиющий случай нападения на медиков произошел накануне в больнице Красноармейска. Нетрезвый посетитель, которого не пустили в реанимацию к брату, набросился на фельдшера скорой. Пострадала и медсестра, которая вмешалась в конфликт.
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