Таможня показала изъятые украшения и телефоны на сумму 9 млрд рублей

Сегодня в главном управлении таможенной службы беспрецедентно усилены меры безопасности: там выставили напоказ конфискованные ювелирные украшения стоимостью более девяти миллиардов рублей.

Блестящую операцию по изъятию драгоценностей сотрудники ведомства проводили в центре Москвы, в так называемом салоне для избранных. В числе потенциальных покупателей были исключительно богатые и знаменитые.



В нежилом помещении без вывесок и опознавательных знаков хранились украшения и мобильные телефоны, усыпанные драгоценными и полудрагоценными камнями.



Себестоимость некоторых предметов исчислялась десятками миллионов рублей. И это — чистая цена. В бутике они бы стоили в 20, а то и 30 раз дороже.



В подлинности драгоценного металла и камней сомнений нет. Это подтвердили сотни экспертиз. А вот бренд Harry Winston, с чьим клеймом и продавали изделия, оказался фальшивкой. Правообладатель известной американской марки не признал авторства.



Подробности — в видеоматериале.