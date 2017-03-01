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  • 01.03, 19:54
Таможня показала изъятые украшения и телефоны на сумму 9 млрд рублей. криминал, Москва, подделки, таможня, ювелирный магазин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Таможня показала изъятые украшения и телефоны на сумму 9 млрд рублей

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Таможня показала изъятые украшения и телефоны на сумму 9 млрд рублей

Таможня показала изъятые украшения и телефоны на сумму 9 млрд рублей

Таможня показала изъятые украшения и телефоны на сумму 9 млрд рублей

    Сегодня в главном управлении таможенной службы беспрецедентно усилены меры безопасности: там выставили напоказ конфискованные ювелирные украшения стоимостью более девяти миллиардов рублей.

    Блестящую операцию по изъятию драгоценностей сотрудники ведомства проводили в центре Москвы, в так называемом салоне для избранных. В числе потенциальных покупателей были исключительно богатые и знаменитые.

    В нежилом помещении без вывесок и опознавательных знаков хранились украшения и мобильные телефоны, усыпанные драгоценными и полудрагоценными камнями.

    Себестоимость некоторых предметов исчислялась десятками миллионов рублей. И это — чистая цена. В бутике они бы стоили в 20, а то и 30 раз дороже.

    В подлинности драгоценного металла и камней сомнений нет. Это подтвердили сотни экспертиз. А вот бренд Harry Winston, с чьим клеймом и продавали изделия, оказался фальшивкой. Правообладатель известной американской марки не признал авторства.

    Подробности — в видеоматериале.

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