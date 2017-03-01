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  • 01.03, 18:22
Петербургского академика Фаддеева в последний путь провожали три поколения учеников. РАН, Санкт-Петербург, наука и открытия, похороны, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургского академика Фаддеева в последний путь провожали три поколения учеников

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Петербургского академика Фаддеева в последний путь провожали три поколения учеников

Петербургского академика Фаддеева в последний путь провожали три поколения учеников

    В Северной столице простились с академиком РАН Людвигом Фаддеевым. Почетный гражданин города скончался на 83-м году жизни. В зал Петербургского научного центра Российской академии наук пришли коллеги, соратники, ученики, многие из которых сегодня — ученые с мировым именем.

    Математику Людвиг Фаддеев сравнивал с музыкой и называл ее шестым чувством физики. Электронным книгам предпочитал печатные и очень любил гулять по Финскому заливу. Похоронили академика на Зеленогорском кладбище.

    Энергия и свет Людвига Фаддеева более полувека определяли не только судьбы отечественной и мировой науки, но и будущность многих известных математиков и физиков. Доктор в 29, академик в 42. И жизненный, и профессиональный путь пионера современной математической физики начинался в Ленинграде.

    Жорес Алфёров, академик, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН: «Прежде всего, он получил прекрасное воспитание дома. Его отец — член-корреспондент РАН Дмитрий Константинович Фаддеев. Его учителями были великие ученые. К тому же он был замечательным спортсменом. Он катался на горных лыжах почти до самого конца».

    К 82 годам академик Фаддеев успел опубликовать две сотни научных трудов. Но и задолго до этого, уже имея негласный статус классика и легенды, оставался верным своей особой педагогической привычке. Обдумывая наиболее важную на данный момент задачу, Людвиг Дмитриевич всегда предлагал поучаствовать в обсуждении самого младшего из своих учеников.

    Ирина Арефьева — сегодня самая старшая из когорты фаддеевских учеников. Многие представители среднего поколения прилетели проститься с учителем из-за океана.

    Николай Решетихин, профессор Калифорнийского университета в Беркли (США): «Он себя называл играющим тренером. Он любил футбол и представлял себя именно так».

    Леон Тахтаджян, доктор физико-математических наук, профессор математического факультета университета Стони Брук штата Нью-Йорк (США): «На самом деле, он был открытый и непосредственный. После лекции (ему тогда было лет 37–38) он мог сесть на стол, спокойно разговаривать. Это было в университете, и он тем самым выделялся на фоне других профессоров».

    Самые юные, последние ученики Людвига Фаддеева еще не получили университетских дипломов. Но теперь они просто обязаны продолжать, чтоб когда-нибудь стать первыми.

    Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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