Петербургского академика Фаддеева в последний путь провожали три поколения учеников

В Северной столице простились с академиком РАН Людвигом Фаддеевым. Почетный гражданин города скончался на
83-м году жизни. В зал Петербургского научного центра Российской академии наук пришли коллеги, соратники, ученики, многие из которых сегодня — ученые с мировым именем.
Математику Людвиг Фаддеев сравнивал с музыкой и называл ее шестым чувством физики. Электронным книгам предпочитал печатные и очень любил гулять по Финскому заливу. Похоронили академика на Зеленогорском кладбище.
Энергия и свет Людвига Фаддеева более полувека определяли не только судьбы отечественной и мировой науки, но и будущность многих известных математиков и физиков. Доктор в 29, академик в 42. И жизненный, и профессиональный путь пионера современной математической физики начинался в Ленинграде.
Жорес Алфёров, академик, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН: «Прежде всего, он получил прекрасное воспитание дома. Его отец — член-корреспондент РАН Дмитрий Константинович Фаддеев. Его учителями были великие ученые. К тому же он был замечательным спортсменом. Он катался на горных лыжах почти до самого конца».
К 82 годам академик Фаддеев успел опубликовать две сотни научных трудов. Но и задолго до этого, уже имея негласный статус классика и легенды, оставался верным своей особой педагогической привычке. Обдумывая наиболее важную на данный момент задачу, Людвиг Дмитриевич всегда предлагал поучаствовать в обсуждении самого младшего из своих учеников.
Ирина Арефьева — сегодня самая старшая из когорты фаддеевских учеников. Многие представители среднего поколения прилетели проститься с учителем из-за океана.
Николай Решетихин, профессор Калифорнийского университета в Беркли (США): «Он себя называл играющим тренером. Он любил футбол и представлял себя именно так».
Леон Тахтаджян, доктор физико-математических наук, профессор математического факультета университета Стони Брук штата Нью-Йорк (США): «На самом деле, он был открытый и непосредственный. После лекции (ему тогда было лет 37–38) он мог сесть на стол, спокойно разговаривать. Это было в университете, и он тем самым выделялся на фоне других профессоров».
Самые юные, последние ученики Людвига Фаддеева еще не получили университетских дипломов. Но теперь они просто обязаны продолжать, чтоб когда-нибудь стать первыми.
Подробнее — в видеоматериале НТВ.
Энергия и свет Людвига Фаддеева более полувека определяли не только судьбы отечественной и мировой науки, но и будущность многих известных математиков и физиков. Доктор в 29, академик в 42. И жизненный, и профессиональный путь пионера современной математической физики начинался в Ленинграде.
Жорес Алфёров, академик, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН: «Прежде всего, он получил прекрасное воспитание дома. Его отец — член-корреспондент РАН Дмитрий Константинович Фаддеев. Его учителями были великие ученые. К тому же он был замечательным спортсменом. Он катался на горных лыжах почти до самого конца».
К 82 годам академик Фаддеев успел опубликовать две сотни научных трудов. Но и задолго до этого, уже имея негласный статус классика и легенды, оставался верным своей особой педагогической привычке. Обдумывая наиболее важную на данный момент задачу, Людвиг Дмитриевич всегда предлагал поучаствовать в обсуждении самого младшего из своих учеников.
Ирина Арефьева — сегодня самая старшая из когорты фаддеевских учеников. Многие представители среднего поколения прилетели проститься с учителем из-за океана.
Николай Решетихин, профессор Калифорнийского университета в Беркли (США): «Он себя называл играющим тренером. Он любил футбол и представлял себя именно так».
Леон Тахтаджян, доктор физико-математических наук, профессор математического факультета университета Стони Брук штата Нью-Йорк (США): «На самом деле, он был открытый и непосредственный. После лекции (ему тогда было лет 37–38) он мог сесть на стол, спокойно разговаривать. Это было в университете, и он тем самым выделялся на фоне других профессоров».
Самые юные, последние ученики Людвига Фаддеева еще не получили университетских дипломов. Но теперь они просто обязаны продолжать, чтоб когда-нибудь стать первыми.
Подробнее — в видеоматериале НТВ.
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