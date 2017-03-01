В Тверской области нашли ребенка, похищенного три года назад из Магаданской области

Счастливые новости пришли к жительнице Магадана, у которой три года назад пропал ребенок. Мальчика нашли в Тверской области, там он жил со своим отцом.

Василий Лысюк, отец ребенка, уже ответил на вопросы полицейских. Сразу после исчезновения ребенка против мужчины возбудили уголовное дело, сейчас следователи решают вопрос о переквалификации обвинения. А малыша пока временно отправили в Центр реабилитации.



Три года назад Василий Лысюк увез сына от своей бывшей супруги из Магаданской области. И все это время о судьбе ребенка ничего не было известно. Мужчина не выходил на связь с женой, скрывался, переезжая из города в город. Против него даже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Но сегодня стало понятно, что мальчик жив, с ним все в порядке. А Лысюк объяснил стражам порядка, что хотел сам воспитать сына, боялся, что жена запретит видеться с ним.



Мама Серёжи, Наталья Шмагина, призналась: когда ей позвонили из Твери и сказали, что сын нашелся, не сразу в это поверила. То, что сделал бывший муж, Наталья считает местью за развод.



Полицейские уже выяснили, что за это время Лысюк поменял более 10 мест жительства. Когда увидел ориентировки со своей фотографией на вокзале, начал передвигаться по регионам автостопом. Каждый раз он придумывал новую легенду, чтобы замести следы.



Мальчика уже осмотрели педиатры и психологи. Он абсолютно здоров, на теле нет синяков. Уже завтра Наталья должна забрать сына домой. Тем временем стражи порядка ждут результатов медицинских экспертиз. Только после этого станет понятно, есть ли причины искать в действиях отца состав преступления. А после этого суд решит, сможет ли Василий теперь видеться со своим ребенком и на каких условиях.