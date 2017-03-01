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  • 01.03, 19:54

Британская команда Manor официально покинула «Формулу-1»

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  • Фото Reuters © 2017, Henry Romero
Британская команда Manor официально покинула <nobr>«Формулу-1</nobr>»

Британская команда Manor официально покинула «Формулу-1»

Британская команда Manor официально покинула <nobr>«Формулу-1</nobr>»
  • Фото Reuters © 2017, Henry Romero

    • Британская команда Manor окончательно отказалась от участия в чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1».

    По информации Autosport.com, владелец команды Стивен Фитцпатрик официально отозвал заявку на участие в чемпионате-2017, отправив соответствующее письмо в Международную автомобильную федерацию (FIA).


    Материнская компания Manor Just Racing Services прекратила свою деятельность в начале этого года, однако до последнего времени оставались шансы на то, что китайские инвесторы смогут удержать команду в «королевских гонках».

    Однако после официального отзыва заявки акционеры Manor смогут вернуть команду в «Формулу-1», только если зарегистрируют ее как новый коллектив.

    Manor был преемником российской команды «Маруся», которая в 2014 году была вынуждена отказаться от участия в чемпионате из-за финансовых проблем.

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