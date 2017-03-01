Британская команда Manor официально покинула «Формулу-1»

Британская команда Manor окончательно отказалась от участия в чемпионате мира по автогонкам в классе
«Формула-1».
По информации Autosport.com, владелец команды Стивен Фитцпатрик официально отозвал заявку на участие в чемпионате-2017, отправив соответствующее письмо в Международную автомобильную федерацию (FIA).
Материнская компания Manor Just Racing Services прекратила свою деятельность в начале этого года, однако до последнего времени оставались шансы на то, что китайские инвесторы смогут удержать команду в «королевских гонках».
Однако после официального отзыва заявки акционеры Manor смогут вернуть команду в «Формулу-1», только если зарегистрируют ее как новый коллектив.
Manor был преемником российской команды «Маруся», которая в 2014 году была вынуждена отказаться от участия в чемпионате из-за финансовых проблем.
Last hopes of a Manor #F1 rescue end as team’s championship entry is officially withdrawn: https://t.co/hunoAV8hbJ pic.twitter.com/iXiRtsruO4— Autosport (@autosport) March 1, 2017
Материнская компания Manor Just Racing Services прекратила свою деятельность в начале этого года, однако до последнего времени оставались шансы на то, что китайские инвесторы смогут удержать команду в «королевских гонках».
Однако после официального отзыва заявки акционеры Manor смогут вернуть команду в «Формулу-1», только если зарегистрируют ее как новый коллектив.
Manor был преемником российской команды «Маруся», которая в 2014 году была вынуждена отказаться от участия в чемпионате из-за финансовых проблем.
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