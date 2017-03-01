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  • 01.03, 18:22

В Испании появилась должность «секс-царя»

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В Испании появилась должность <nobr>«секс-царя</nobr>»

В Испании появилась должность «секс-царя»

В Испании появилась должность <nobr>«секс-царя</nobr>»
  • Фото: lavozdegalicia.es

    • Власти Испании ввели должность «секс-царя» и назначили на нее сенатора Эдельмиру Баррейр. Она будет отвечать за улучшение демографических показателей в стране.

    Как сообщает сайт Вести.Ru, госпоже Баррейре, в частности, придется найти методы повышения сознательности среди молодежи. Другие должностные обязанности «секс-царя» не раскрываются.

    Испанские власти обеспокоились проблемой рождаемости на фоне неутешительной статистики: в 2015 году в стране умерло больше людей, чем появилось на свет.

    Демографические показатели в Испании считаются одними из самых низких по сравнению с другими развитыми странами. Молодые люди сильно выматываются на работе, сил для воспитания потомства у них просто не остается. Так, с 1977 года количество бездетных пар в стране увеличилось в три раза.

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