В Испании появилась должность «секс-царя»

Власти Испании ввели должность
«секс-царя» и назначили на нее сенатора Эдельмиру Баррейр. Она будет отвечать за улучшение демографических показателей в стране.
Как сообщает сайт Вести.Ru, госпоже Баррейре, в частности, придется найти методы повышения сознательности среди молодежи. Другие должностные обязанности «секс-царя» не раскрываются.
Испанские власти обеспокоились проблемой рождаемости на фоне неутешительной статистики: в 2015 году в стране умерло больше людей, чем появилось на свет.
Демографические показатели в Испании считаются одними из самых низких по сравнению с другими развитыми странами. Молодые люди сильно выматываются на работе, сил для воспитания потомства у них просто не остается. Так, с 1977 года количество бездетных пар в стране увеличилось в три раза.
Испанские власти обеспокоились проблемой рождаемости на фоне неутешительной статистики: в 2015 году в стране умерло больше людей, чем появилось на свет.
Демографические показатели в Испании считаются одними из самых низких по сравнению с другими развитыми странами. Молодые люди сильно выматываются на работе, сил для воспитания потомства у них просто не остается. Так, с 1977 года количество бездетных пар в стране увеличилось в три раза.
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