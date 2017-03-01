В Европе и США прошли карнавалы перед началом католического Великого поста

У католиков сегодня — Пепельная среда, начало Великого поста. Накануне перед долгими неделями ограничений во многих странах традиционно прошли карнавалы.

Испанцы обрядились в шкуры животных, обмазались красной краской и устроили дикие танцы вокруг огня. Жители Нового Орлеана отметили Марди Гра (или Жирный вторник) большим красочным парадом. По главной улице проехали десятки платформ под музыку местных оркестров. А Венеции под занавес знаменитого карнавала выбрали лучший костюм и маску. В этом году победили две француженки, которые создали композицию в синих тонах под названием «Сердце Венеции».



Жителям Кёльна минувший Жирный вторник запомнится карнавальным курьезом с участием Иисуса. Молодой человек, изображавший Спасителя, ехал на городской праздник на метро. И, поднимаясь на эскалаторе, немного не рассчитал размеры главного атрибута своего костюма — креста. Вышла заминка. Впрочем, судя по всему, на карнавал он все-таки успел.

