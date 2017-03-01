Будущих врачей хотят проверить на отзывчивость и сострадание

Медики выступили со смелым предложением тестировать будущих врачей на отзывчивость и сострадание.
Это предложение Общества врачей России неожиданно вызвало бурю эмоций. Наряду с теми, кто счел инициативу полезной, нашлись и те, кто воспринял ее в штыки.
В последнее время российские врачи довольно часто становятся героями скандальных историй: то им лень подняться на этаж к больному, то они делают селфи на операционном столе. На волне этих историй медики решили чистить свои ряды заблаговременно.
Так называемый тест на милосердие будут сдавать абитуриенты всех медицинских вузов страны. Главная задача — оценить предрасположенность молодых людей к профессии. Сейчас, по статистике, только 20% выпускников медицинских вузов идут работать врачами.
Те, кто выступает против этого предложения, говорят, что в медицинских вузах и так строгий отбор, и в дополнительных испытаниях нет никакой нужды. Кроме того, такой тест многих отпугнет, ведь в этом случае абитуриента легче всего «завалить», так как тест — вещь субъективная.
В последнее время российские врачи довольно часто становятся героями скандальных историй: то им лень подняться на этаж к больному, то они делают селфи на операционном столе. На волне этих историй медики решили чистить свои ряды заблаговременно.
Так называемый тест на милосердие будут сдавать абитуриенты всех медицинских вузов страны. Главная задача — оценить предрасположенность молодых людей к профессии. Сейчас, по статистике, только 20% выпускников медицинских вузов идут работать врачами.
Те, кто выступает против этого предложения, говорят, что в медицинских вузах и так строгий отбор, и в дополнительных испытаниях нет никакой нужды. Кроме того, такой тест многих отпугнет, ведь в этом случае абитуриента легче всего «завалить», так как тест — вещь субъективная.
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