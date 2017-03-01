Западные СМИ положительно оценили речь Трампа в конгрессе

Дональд Трамп выступил со своей первой речью перед конгрессом США. Президента приветствовали долгими овациями, правда, в основном
сторонники-республиканцы, демократы предпочли отсесть на задние ряды.
Пока Дональд Трамп выступал, у Белого дома шумела многочисленная акция протеста. Хедлайнером была актриса и активистка Рози О’Доннелл — у нее с президентом старые счеты. Оба уже несколько лет упражняются во взаимных оскорблениях на телевидении и в Интернете. Демонстранты припомнили и Россию, хотя об отношениях с Москвой в своей речи Трамп и не заикался.
Рози О’Доннелл: «Это не Россия. Дональду Трампу и всей его патетичной банде белых привилегированных бизнесменов я хочу сказать! Нет! Нет! Нет!»
Между тем пресса встретила выступление президента на удивление позитивно. Так, канал CNN, который в теплых чувствах к Трампу заподозрить сложно, отмечает смягчившийся тон и амбициозные планы. И приводит данные опросов: семерым из десяти американцев речь внушила оптимизм.
Что говорить о СМИ, поддерживающих Трампа. Fox News говорит о надеждах и амбициях, первая страница Breitbar — сайта, пожалуй, самых преданных фанатов президента, пестрит заголовками вроде «Триумфальная речь Трампа».
Впрочем, противники резонно замечают: в речи звучало множество обещаний, а вот конкретики не хватало. Об этом хором говорят The Huffington Post, BuzzFeed, и The New York Times.
Европейская пресса отмечает, что этой ночью американский президент предстал с другой стороны. Заголовок в немецком Der Spiegel — «Одна речь, два Трампа». А The Guardian пишет, что Трамп пытался разрешить противоречия и развеять клише.
Речь была посвящена, в первую очередь, внутренним проблемам Штатов и касалась, скорее, не текущей ситуации, а планов на будущее. Ничего принципиально нового не прозвучало. Трамп все так же выступает за отмену медицинских реформ Обамы, возвращение рабочих мест на американскую землю и ужесточение миграционных норм. Так, президент поручил создать специальный отдел, который будет помогать жертвам преступлений, совершенных мигрантами.
Внешней политики Трамп едва коснулся. Он снова заявил, что намерен больше заниматься собственной страной, чем другими, искать новых друзей и не забывать старых, например, НАТО.
Дональд Трамп: «Мы решительно поддерживаем НАТО, союз, выкованный из цепей двух мировых войн, в которых пал фашизм, а также холодной войны, ставшей концом коммунизма. Но наши партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства. И теперь, после серьезных и откровенных дискуссий, они начинают это делать. Мы ожидаем от наших партнеров как в НАТО, так и на Ближнем Востоке, и в Тихоокеанском регионе, что они будут играть прямую и значимую роль при проведении как стратегических, так и военных операций, вносить справедливую лепту в их стоимость».
Трамп также снова говорил о необходимости уничтожить группировку ИГИЛ (запрещенную в России — ред.).
Многие эксперты отметили, что эта речь президента звучала куда мягче громких предвыборных заявлений. Но преодолеть разногласия между Трампом и демократами это не помогло. Пока сторонники президента две минуты аплодировали стоя, многие из его политических противников демонстративно покинули зал.
Рози О’Доннелл: «Это не Россия. Дональду Трампу и всей его патетичной банде белых привилегированных бизнесменов я хочу сказать! Нет! Нет! Нет!»
Между тем пресса встретила выступление президента на удивление позитивно. Так, канал CNN, который в теплых чувствах к Трампу заподозрить сложно, отмечает смягчившийся тон и амбициозные планы. И приводит данные опросов: семерым из десяти американцев речь внушила оптимизм.
Что говорить о СМИ, поддерживающих Трампа. Fox News говорит о надеждах и амбициях, первая страница Breitbar — сайта, пожалуй, самых преданных фанатов президента, пестрит заголовками вроде «Триумфальная речь Трампа».
Впрочем, противники резонно замечают: в речи звучало множество обещаний, а вот конкретики не хватало. Об этом хором говорят The Huffington Post, BuzzFeed, и The New York Times.
Европейская пресса отмечает, что этой ночью американский президент предстал с другой стороны. Заголовок в немецком Der Spiegel — «Одна речь, два Трампа». А The Guardian пишет, что Трамп пытался разрешить противоречия и развеять клише.
Речь была посвящена, в первую очередь, внутренним проблемам Штатов и касалась, скорее, не текущей ситуации, а планов на будущее. Ничего принципиально нового не прозвучало. Трамп все так же выступает за отмену медицинских реформ Обамы, возвращение рабочих мест на американскую землю и ужесточение миграционных норм. Так, президент поручил создать специальный отдел, который будет помогать жертвам преступлений, совершенных мигрантами.
Внешней политики Трамп едва коснулся. Он снова заявил, что намерен больше заниматься собственной страной, чем другими, искать новых друзей и не забывать старых, например, НАТО.
Дональд Трамп: «Мы решительно поддерживаем НАТО, союз, выкованный из цепей двух мировых войн, в которых пал фашизм, а также холодной войны, ставшей концом коммунизма. Но наши партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства. И теперь, после серьезных и откровенных дискуссий, они начинают это делать. Мы ожидаем от наших партнеров как в НАТО, так и на Ближнем Востоке, и в Тихоокеанском регионе, что они будут играть прямую и значимую роль при проведении как стратегических, так и военных операций, вносить справедливую лепту в их стоимость».
Трамп также снова говорил о необходимости уничтожить группировку ИГИЛ (запрещенную в России — ред.).
Многие эксперты отметили, что эта речь президента звучала куда мягче громких предвыборных заявлений. Но преодолеть разногласия между Трампом и демократами это не помогло. Пока сторонники президента две минуты аплодировали стоя, многие из его политических противников демонстративно покинули зал.
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