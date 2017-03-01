На Алтае мать отправила сына в школу без обуви в мороз

15-летний подросток прошел в одних носках около трех километров перед тем, как ему встретились полицейские.
Саша Попов (имя изменено — ред.), мальчик из многодетной семьи, учится в специальной коррекционной школе-интернате для умственно отсталых в Славгороде. С ноября 2016-го у него начались сложности с учебой. Мальчик стал наотрез отказываться ходить на занятия. Дошло до того, что он специально порвал свои единственные зимние ботинки. Его семья испытывает финансовые трудности, и мать не стала сразу покупать мальчику новую обувь.
Однако отсутствие ботинок мать Саши не сочла проблемой. 27 февраля она отправила его в школу в шерстяных носках, которые связала бабушка. До школы на машине его довез родственник. Но на занятиях мальчик так и не появился. Как только его родственник уехал, подросток развернулся и отправился обратно в родное село, которое находится в 25 км от Славгорода, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Саша пошел по улице в одних носках, притом что температура держалась на уровне минус 4–5 градусов. Он преодолел около трех километров по центральной улице города. Но никто из прохожих не обратил на странного мальчика внимания.
Остановили его полицейские возле железнодорожной станции. Сашу доставили в отделение, где отогрели и высушили его вещи. Начальник пункта полиции Александр Тиховский привез подростку новые кроссовки и теплую одежду, ведь когда мальчика заметили стражи порядка, на нем не было не только обуви, но и шапки.
Возможно, шокирующий поступок матери Саши вызван тем, что за ее семьей, которая считается неблагополучной, пристально следили социальные органы. Ее обязали отправлять детей в школу (двое из них учатся в коррекционном учреждении). Но в своем стремлении доставить сына на занятия она явно зашла слишком далеко.
Теперь в отношении нее возбуждено административное производство по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Как выяснилось, женщина все же собиралась приобрести Саше обувь, но только через две недели, когда получит на него деньги.
Следственный комитет после случившегося проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка работе должностных лиц, в чьи обязанности входит работа с неблагополучными семьями.
Однако отсутствие ботинок мать Саши не сочла проблемой. 27 февраля она отправила его в школу в шерстяных носках, которые связала бабушка. До школы на машине его довез родственник. Но на занятиях мальчик так и не появился. Как только его родственник уехал, подросток развернулся и отправился обратно в родное село, которое находится в 25 км от Славгорода, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Саша пошел по улице в одних носках, притом что температура держалась на уровне минус 4–5 градусов. Он преодолел около трех километров по центральной улице города. Но никто из прохожих не обратил на странного мальчика внимания.
Остановили его полицейские возле железнодорожной станции. Сашу доставили в отделение, где отогрели и высушили его вещи. Начальник пункта полиции Александр Тиховский привез подростку новые кроссовки и теплую одежду, ведь когда мальчика заметили стражи порядка, на нем не было не только обуви, но и шапки.
Возможно, шокирующий поступок матери Саши вызван тем, что за ее семьей, которая считается неблагополучной, пристально следили социальные органы. Ее обязали отправлять детей в школу (двое из них учатся в коррекционном учреждении). Но в своем стремлении доставить сына на занятия она явно зашла слишком далеко.
Теперь в отношении нее возбуждено административное производство по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Как выяснилось, женщина все же собиралась приобрести Саше обувь, но только через две недели, когда получит на него деньги.
Следственный комитет после случившегося проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка работе должностных лиц, в чьи обязанности входит работа с неблагополучными семьями.
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