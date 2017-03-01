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  • 01.03, 16:51

На Урале вынесли приговор санитарке, виновной в смерти девочки-инвалида

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На Урале вынесли приговор санитарке, виновной в смерти девочки-инвалида

На Урале вынесли приговор санитарке, виновной в смерти <nobr>девочки-инвалида</nobr>

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал санитарку местного дома-интерната виновной в смерти восьмилетней воспитанницы.

Отмечается, что санитарка Эльмира Нигматьянова признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Из сообщения прокуратуры: «Суд по результатам судебного следствия и доказательств, представленных государственным обвинителем, назначил Эльмире Нигматьяновой наказание в виде 1 года ограничения свободы».

По версии следствия, 11 января 2016 года Нигматьянова поместила воспитанницу отделения «Милосердие» в ванну и оставила без присмотра. В результате девочка утонула. При этом санитарка знала о наличии у ребенка тяжелых заболеваний, не позволяющих ему полноценно двигаться и даже позвать на помощь.

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