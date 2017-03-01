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  • 01.03, 18:22
Глава ФАС: ключевые отрасли экономики России погрязли в сговорах. госзакупки, ФАС, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Глава ФАС: ключевые отрасли экономики России погрязли в сговорах

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Глава ФАС: ключевые отрасли экономики России погрязли в сговорах

Глава ФАС: ключевые отрасли экономики России погрязли в сговорах

    Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил о всеобщей картелизации экономики России. Например, в сфере госзакупок лекарств 80% торгов — это сговор.

    Картели — наиболее опасные нарушения антимонопольного законодательства в мире, заявил глава ФАС Игорь Артемьев, выступая на коллегии ведомства.

    В докладе Артемьева говорится, что картелизация происходит в сфере госзакупок. Это касается таких стратегически важных отраслей экономики, как строительство дорог, гособоронзаказ, обеспечение населения продуктами, закупка лекарств.

    Артемьев призвал активнее привлекать нарушителей к уголовной ответственности и сделать это приоритетом работы силовиков. Потому что без их помощи ФАС может добиться только административных штрафов. А статья Уголовного кодекса об ограничении конкуренции не работает, потому что правоохранительные органы устранились от борьбы с картелями.

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