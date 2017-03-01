Первый день весны в Петербурге стал самым теплым за 28 лет

Сегодня, 1 марта, в Северной столице побит температурный рекорд 1989 года.

В первый день весны на берегах Невы зафиксирована самая теплая погода за последние 28 лет. Температура воздуха в городе достигла плюс 7 градусов. Отметим, что температурный рекорд 1989 года был побит уже сегодня утром.



Однако тепло продержится в Петербурге недолго. Как сообщают городские СМИ, через несколько дней температура понизится до плюс 2 градусов, а ночью может быть до 9 градусов мороза. При этом сухие дни будут сменяться холодными и дождливыми.



Ощутимо потеплеет лишь во второй половине марта. Тогда средняя дневная температура будет равна 5 градусам, в отдельные дни она будет достигать плюс 11. Ночью ожидается до 3 градусов тепла. Так что зимние вещи синоптики советуют далеко не убирать.