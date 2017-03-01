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  • 01.03, 16:51

Задержанный пытался выпрыгнуть из окна отдела полиции в Москве

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Задержанный пытался выпрыгнуть из окна отдела полиции в Москве

Задержанный пытался выпрыгнуть из окна отдела полиции в Москве

Мужчина угрожал выпрыгнуть из окна, стоя на подоконнике в кабинете ОМВД.

Полицейские задержали в Москве ранее судимого мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Его доставили в отделение полиции. В кабинете он начал вести себя неадекватно: забрался на подоконник и стал угрожать, что прыгнет вниз из окна.

Полицейским удалось в ходе переговоров убедить задержанного отказаться от своего намерения. В результате случившегося никто не пострадал. По факту произошедшего в отделении назначена проверка, передает ТАСС.

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