Лжецелители несколько месяцев «лечили» доверчивых россиян от имени Марата Башарова

Актер театра и кино Марат Башаров написал заявление в полицию с просьбой наказать мошенников. Те, как оказалось, прикрываясь его именем, несколько месяцев «лечили» всю страну.

Что сделать, чтобы даже скептик захотел поверить в чудо? Подкрепить неотвратимость магических перемен к лучшему медийным персонажем. Например таким, кто на притяжении 10 лет лично проверял способности сотен волшебников в рамках небезызвестного телепроекта. Именно так и решила жительница Кубани Елена, когда увидела проникновенный взгляд актера театра и кино Марата Башарова, который рекламировал собственный центр скорой потусторонней помощи.



Подкупало на сайте, по словам женщины, буквально все. Талантливые участники телешоу в команде всесильных чародеев ставили диагнозы по телефону, дистанционно лечили любые недуги и родовые проклятия. Недавние разоблачения нескольких кол-центров псевдоцелителей не смутили, и вердикт мага под покровительством самого Башарова показался Елене вполне реальным. Однако дальше все было по стандартной схеме — магия не действовала, расценки возрастали, счет пошел на сотни тысяч.



Тогда женщина через соцсети нашла десятки таких же, как она. Выяснилось, что многие даже попытались лично встретиться с колдунами. Только по адресу распиаренного центра почему-то оказалось совсем другое учреждение, куда Башаров и отнес свое заявление на мошенников, которые прикрывались его именем.



Марат Башаров: «Мы съездили по этому адресу, и, что удивительно, по этому адресу оказался не центр Марата Башарова, а ОВД. Я написал заявление. И повторюсь еще раз: никакого центра Марата Башарова нет, не было и, дай бог, и не будет. Поэтому это чистой воды шарлатаны, не верьте им, не отдавайте им деньги ни в коем случае, потому что вас просто разведут».



Присоединился к призыву и один из экстрасенсов, который, если верить сайту, также входил в состав магической команды известного актера. Антону Мамону написали разгневанные клиенты центра Башарова.



Антон Мамон: «Обращаются с претензиями: мол, как же вы нам долго не отвечаете на сайте. На что я могу только развести руками и сказать, что меня нет ни на каком сайте».



После поднявшейся шумихи сайт из Интернета удалили. Скольких и почем успели «полечить» эти целители, теперь выясняют полицейские в рамках проверки.



Подробности — в видеоматериале программы «ЧП».