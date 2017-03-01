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  • 01.03, 16:51
Лжецелители несколько месяцев «лечили» доверчивых россиян от имени Марата Башарова. знаменитости, мистика и оккультизм, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Лжецелители несколько месяцев «лечили» доверчивых россиян от имени Марата Башарова

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Лжецелители несколько месяцев «лечили» доверчивых россиян от имени Марата Башарова

Лжецелители несколько месяцев «лечили» доверчивых россиян от имени Марата Башарова

Лжецелители несколько месяцев «лечили» доверчивых россиян от имени Марата Башарова

    Актер театра и кино Марат Башаров написал заявление в полицию с просьбой наказать мошенников. Те, как оказалось, прикрываясь его именем, несколько месяцев «лечили» всю страну.

    Что сделать, чтобы даже скептик захотел поверить в чудо? Подкрепить неотвратимость магических перемен к лучшему медийным персонажем. Например таким, кто на притяжении 10 лет лично проверял способности сотен волшебников в рамках небезызвестного телепроекта. Именно так и решила жительница Кубани Елена, когда увидела проникновенный взгляд актера театра и кино Марата Башарова, который рекламировал собственный центр скорой потусторонней помощи.

    Подкупало на сайте, по словам женщины, буквально все. Талантливые участники телешоу в команде всесильных чародеев ставили диагнозы по телефону, дистанционно лечили любые недуги и родовые проклятия. Недавние разоблачения нескольких кол-центров псевдоцелителей не смутили, и вердикт мага под покровительством самого Башарова показался Елене вполне реальным. Однако дальше все было по стандартной схеме — магия не действовала, расценки возрастали, счет пошел на сотни тысяч.

    Тогда женщина через соцсети нашла десятки таких же, как она. Выяснилось, что многие даже попытались лично встретиться с колдунами. Только по адресу распиаренного центра почему-то оказалось совсем другое учреждение, куда Башаров и отнес свое заявление на мошенников, которые прикрывались его именем.

    Марат Башаров: «Мы съездили по этому адресу, и, что удивительно, по этому адресу оказался не центр Марата Башарова, а ОВД. Я написал заявление. И повторюсь еще раз: никакого центра Марата Башарова нет, не было и, дай бог, и не будет. Поэтому это чистой воды шарлатаны, не верьте им, не отдавайте им деньги ни в коем случае, потому что вас просто разведут».

    Присоединился к призыву и один из экстрасенсов, который, если верить сайту, также входил в состав магической команды известного актера. Антону Мамону написали разгневанные клиенты центра Башарова.

    Антон Мамон: «Обращаются с претензиями: мол, как же вы нам долго не отвечаете на сайте. На что я могу только развести руками и сказать, что меня нет ни на каком сайте».

    После поднявшейся шумихи сайт из Интернета удалили. Скольких и почем успели «полечить» эти целители, теперь выясняют полицейские в рамках проверки.

    Подробности — в видеоматериале программы «ЧП».

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