Пенсионерка из Оренбурга поселила в подъезде многоэтажки 50 перепелок

Жильцы многоэтажки в Оренбурге устали просыпаться с первыми перепелами и обратились за помощью в полицию. Утро для них перестало быть добрым после того, как соседка поселила в подъезде 50 пернатых.

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Возмущение собственников квартир дошло до предела, некоторые даже сменили прописку. Но те, кому съехать некуда, намерены до последнего бороться с женщиной, превратившей место общего пользования в собственную птицеферму.



Эта история совсем не похожа на типичный коммунальный скандал, ведь чрезмерную любовь своей пожилой соседки к пернатым, которых она развела в подъезде, местные жители терпели довольно долго. Но в конечном итоге устали ежедневно просыпаться с петухами. Претензии не только к бесконечным трелям пернатых. Запах, который царит в коридорах, говорят жильцы, терпеть уже невозможно.



Поняв, что мирным путем договориться вряд ли удастся, соседи женщины написали жалобы в полицию и Роспотребнадзор. Посмотреть на хозяйство пенсионерки пришли также из городской администрации. И напомнили, что жилой многоквартирный дом — не место для птицефермы.



Подробности — в видеоматериале.