В Уфе изучают видео школьников, забравшихся в действующий бункер

Уфимские школьники далеко зашли, когда пробрались в городское бомбоубежище и опубликовали в Интернете видео своих похождений. Этим они привлекли внимание соответствующих служб. Оказалось, что попасть в защитное сооружение несложно, если знать его схему.

Сегодня, во Всемирный день гражданской обороны, сотрудники МЧС прошли по следам любопытных подростков, чтобы выяснить, как они смогли пробраться в бункер. Спасатели были вынуждены спуститься под землю, чтобы отыскать следы непрошеных гостей.



В бункере повадились устраивать прогулки школьники, которые потом публикуют в Сети ролики своих похождений в подземелье. На кадрах записи видно, как четверо одноклассников исследуют потайные уголки, судя по обстановке, действующего укрытия.



Школьники представили себя героями компьютерного квеста. Блуждающие подростки осматривают комнаты, прислушиваются к шорохам, опасаясь, что придет охрана. После у одного из них возникает вполне резонный вопрос: «Интересно, мы выйти отсюда сможем?».



Как подростки забрались внутрь, на видео не запечатлено. Возможно, по вентиляционным шахтам. Сотрудники МЧС уверяют: двери действующих бомбоубежищ в Уфе, разумеется, закрыты. У сооружения два выхода. Они перекрываются герметичными дверями. Впрочем, есть и другие способы проникнуть в защитное сооружение. Но для этого нужно заполучить подробную карту укрытия.



Один из путей сообщения с внешним миром в убежище — вентиляционная шахта. Конечно, основным аварийным выходом она не является, но в случае чрезвычайной ситуации этим тоннелем вполне можно воспользоваться.



Но даже несмотря на то, что просто так в бомбоубежище не попадешь, в Сети все же появляются записи искателей приключений. Удивительно, но пытливые умы школьников добывают схемы расположения помещений в бомбоубежищах. Подростки знают, каким образом можно пробраться в укрытие.



Такие случаи происходят не только в Уфе. В Красноярске школьники отыскали хранилище с противогазами в одном из заброшенных бункеров. В итоге у родителей юных искателей приключений возникли вопросы. Взрослые возмутились, почему не закрывают подземелья от детей. Ведь бункер — это не песочница.



Денис Батуров: «Прибегают дети и говорят: „Нашли противогазы“. „Где взяли?“ „Там, в бомбоубежище“. Когда я сюда спустился, был в шоке».



Между тем запись того, как в Уфе школьники блуждали по действующему бункеру, сейчас внимательно просматривают специалисты. Нужно установить, как они туда вообще пробрались и почему их не обнаружили те, кто должен следить за объектом гражданской обороны.

