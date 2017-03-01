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  • 01.03, 15:20

В Москве объявлено штормовое предупреждение

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В Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено штормовое предупреждение

Синоптики Росгидромета объявили в столице штормовое предупреждение в связи с усилением ветра.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на метеослужбу, «1 марта 2017 года с 11 часов до 21 часа в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше».

Водителям не рекомендуется парковаться под деревьями, а пешеходам лучше сторониться плохо укрепленных рекламных конструкций и дорожных знаков.

Погода в Москве ожидается ветреной всю предстоящую неделю — порывы ветра будут усиливаться до 12–17 м/с.

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