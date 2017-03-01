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  • 01.03, 13:49
YouTube объяснил запуск онлайн-телевидения. YouTube, Интернет, США, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

YouTube объяснил запуск онлайн-телевидения

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YouTube объяснил запуск онлайн-телевидения

YouTube объяснил запуск <nobr>онлайн-телевидения</nobr>

    Видеохостинг YouTube придумал себе новую функцию. Он запустил сервис для просмотра телеканалов в режиме онлайн. Пока только в США.

    Пользователям будут доступны эфиры четырех крупнейших вещателей страны — ABC, CBS, NBC и Fox. А плюс к ним еще 35 кабельных каналов. Стоимость — 35 долларов в месяц, но можно подключить до шести аккаунтов, то есть доступ к сервису появится сразу у всех членов семьи.

    В компании объясняют: популярность роликов на YouTube показывает, что молодое поколение по-прежнему интересуется телевизионными передачами, но не хочет смотреть их традиционным образом.

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