YouTube объяснил запуск онлайн-телевидения

Видеохостинг YouTube придумал себе новую функцию. Он запустил сервис для просмотра телеканалов в режиме онлайн. Пока только в США.
Пользователям будут доступны эфиры четырех крупнейших вещателей страны — ABC, CBS, NBC и Fox. А плюс к ним еще 35 кабельных каналов. Стоимость — 35 долларов в месяц, но можно подключить до шести аккаунтов, то есть доступ к сервису появится сразу у всех членов семьи.
В компании объясняют: популярность роликов на YouTube показывает, что молодое поколение по-прежнему интересуется телевизионными передачами, но не хочет смотреть их традиционным образом.
В компании объясняют: популярность роликов на YouTube показывает, что молодое поколение по-прежнему интересуется телевизионными передачами, но не хочет смотреть их традиционным образом.
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