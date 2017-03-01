Москвич на сноуборде врезался в барана в горах Карачаево-Черкесии: видео

Московский сноубордист Кирилл Шевченко врезался в архызского барана на горнолыжном склоне.
Соответствующее видео молодой человек опубликовал на своем канале на YouTube. На данный момент ролик набрал более 1 млн 197 тысяч просмотров.
На видео Шевченко вместе с товарищем решает выехать за пределы горнолыжной трассы. В какой-то момент молодой человек врезается в ничего не подозревающего барана.
Между тем некоторые пользователи Сети заподозрили молодого человека в постановке. Судя по комментариям под видео, не все поверили в правдивость ролика.
Klaus Bolt: «Бездарная постановка. Слишком наигранный диалог в начале (сразу подозрения вызывает, хотя не знаешь еще, что дальше). Плюс видно, что там, где стоит баран, уже есть следы от досок, т. е. скорее всего, они там уже проезжали и этот баран там уже был. Третье: перед моментом столкновения прекрасно видно, что автор вполне мог пройти влево, абсолютно не напрягаясь, тем более что следы от досок идут именно туда, но нет, лайков захотелось».
На видео Шевченко вместе с товарищем решает выехать за пределы горнолыжной трассы. В какой-то момент молодой человек врезается в ничего не подозревающего барана.
Между тем некоторые пользователи Сети заподозрили молодого человека в постановке. Судя по комментариям под видео, не все поверили в правдивость ролика.
Klaus Bolt: «Бездарная постановка. Слишком наигранный диалог в начале (сразу подозрения вызывает, хотя не знаешь еще, что дальше). Плюс видно, что там, где стоит баран, уже есть следы от досок, т. е. скорее всего, они там уже проезжали и этот баран там уже был. Третье: перед моментом столкновения прекрасно видно, что автор вполне мог пройти влево, абсолютно не напрягаясь, тем более что следы от досок идут именно туда, но нет, лайков захотелось».
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