Москвич на сноуборде врезался в барана в горах Карачаево-Черкесии: видео

Московский сноубордист Кирилл Шевченко врезался в архызского барана на горнолыжном склоне.

Соответствующее видео молодой человек опубликовал на своем канале на YouTube. На данный момент ролик набрал более 1 млн 197 тысяч просмотров.



На видео Шевченко вместе с товарищем решает выехать за пределы горнолыжной трассы. В какой-то момент молодой человек врезается в ничего не подозревающего барана.



Между тем некоторые пользователи Сети заподозрили молодого человека в постановке. Судя по комментариям под видео, не все поверили в правдивость ролика.



Klaus Bolt: «Бездарная постановка. Слишком наигранный диалог в начале (сразу подозрения вызывает, хотя не знаешь еще, что дальше). Плюс видно, что там, где стоит баран, уже есть следы от досок, т. е. скорее всего, они там уже проезжали и этот баран там уже был. Третье: перед моментом столкновения прекрасно видно, что автор вполне мог пройти влево, абсолютно не напрягаясь, тем более что следы от досок идут именно туда, но нет, лайков захотелось».