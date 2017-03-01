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  • 01.03, 13:49

Совфед освободил Воробьёва от должности замгенпрокурора

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Совфед освободил Воробьёва от должности замгенпрокурора

Совфед освободил Воробьёва от должности замгенпрокурора

Совфед освободил Воробьёва от должности замгенпрокурора
  • Фото: genprokufo.ru

    • Совет Федерации принял решение освободить Сергея Воробьёва от занимаемой должности заместителя генерального прокурора РФ.

    В заключении комитета по конституционному законодательству и государственному строительству отмечается, что Воробьёв подал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию.

    Сергей Воробьёв родился в 1959 году в Воронежской области, в прокуратуре работал с 1985 года. Должность заместителя генерального прокурора РФ он занимал с 2011 года. Воробьёв имеет чин советника юстиции 1 класса.

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