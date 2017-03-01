Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.03, 15:20
Мэр Заволжья запретил тележурналистам присутствовать на заседаниях местной думы. депутаты, журналистика, Нижегородская область, скандалы, СМИ, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мэр Заволжья запретил тележурналистам присутствовать на заседаниях местной думы

1 комментарий
Мэр Заволжья запретил тележурналистам присутствовать на заседаниях местной думы

Мэр Заволжья запретил тележурналистам присутствовать на заседаниях местной думы

Мэр Заволжья запретил тележурналистам присутствовать на заседаниях местной думы

    Народные избранники Заволжья в Нижегородской области буквально выставили за дверь съемочную группу местного телеканала. Теперь на заседания, где обсуждаются тарифы ЖКХ или ремонт дорог, путь прессе закрыт.

    Народные избранники в Заволжье в этом году собираются первый раз. На прошлом заседании съемочную группу местного телеканала по звонку из мэрии прибыли выгонять вооруженные сотрудники полиции. Слуги народа для телеканалов свои открытые заседания большинством голосов провозгласили закрытыми. Любая попытка цивилизованно решить вопрос заканчивается скандалом.

    Глава города Александр Пенский, который предложил, а потом и поддержал этот запрет, утверждает, что действовал в интересах некоторых депутатов. Это якобы они против, чтобы их снимали.

    Между тем помимо Конституции, где есть четкий запрет на цензуру в нашей стране, в законе о средствах массовой информации закреплено право журналиста вести запись с использованием аудио- и видеотехники, если это не запрещает закон. А в 144-й статье Уголовного кодекса за воспрепятствование с использованием служебного положения законной профессиональной деятельности журналистов предусмотрено до двух лет лишения свободы.

    Мэр города Александр Пенский руководит еще и местным заводом. Некоторые депутаты — его подчиненные на том же заводе. В городе с населением 39 тысяч человек всего 20 депутатов. И выносить сор из зала заседаний, как и на местном заводе, здесь не привыкли.

    Чтобы заставить депутатов отменить незаконные решения, в заволжскую думу как на работу ходит городской прокурор. Но ни один его протест по существу пока так и не рассмотрели. Депутаты собираются раз в квартал и все прокурорские возражения регулярно переносят на следующее заседание.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru