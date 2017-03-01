Мэр Заволжья запретил тележурналистам присутствовать на заседаниях местной думы

Народные избранники Заволжья в Нижегородской области буквально выставили за дверь съемочную группу местного телеканала. Теперь на заседания, где обсуждаются тарифы ЖКХ или ремонт дорог, путь прессе закрыт.

Народные избранники в Заволжье в этом году собираются первый раз. На прошлом заседании съемочную группу местного телеканала по звонку из мэрии прибыли выгонять вооруженные сотрудники полиции. Слуги народа для телеканалов свои открытые заседания большинством голосов провозгласили закрытыми. Любая попытка цивилизованно решить вопрос заканчивается скандалом.



Глава города Александр Пенский, который предложил, а потом и поддержал этот запрет, утверждает, что действовал в интересах некоторых депутатов. Это якобы они против, чтобы их снимали.



Между тем помимо Конституции, где есть четкий запрет на цензуру в нашей стране, в законе о средствах массовой информации закреплено право журналиста вести запись с использованием аудио- и видеотехники, если это не запрещает закон. А в 144-й статье Уголовного кодекса за воспрепятствование с использованием служебного положения законной профессиональной деятельности журналистов предусмотрено до двух лет лишения свободы.



Мэр города Александр Пенский руководит еще и местным заводом. Некоторые депутаты — его подчиненные на том же заводе. В городе с населением 39 тысяч человек всего 20 депутатов. И выносить сор из зала заседаний, как и на местном заводе, здесь не привыкли.



Чтобы заставить депутатов отменить незаконные решения, в заволжскую думу как на работу ходит городской прокурор. Но ни один его протест по существу пока так и не рассмотрели. Депутаты собираются раз в квартал и все прокурорские возражения регулярно переносят на следующее заседание.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.