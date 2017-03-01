СМИ: Зюганов не собирается участвовать в выборах президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не планирует принимать участие в президентских выборах 2018 года. Вместо него, возможно, выдвинется более молодой кандидат.
О том, что КПРФ ведет консультации о выдвижении от партии альтернативного кандидата, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в администрации президента. Отмечается, что Зюганову предложили подобрать трех кандидатов моложе 55 лет для участия в президентской кампании.
Также не определился с участием в предвыборной гонке лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, отмечает издание.
На президентских выборах в 2012 году Геннадий Зюганов набрал более 12 процентов голосов избирателей, уступив только Владимиру Путину. Следующие выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года. Желание принять в них участие изъявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель «Яблока» Григорий Явлинский.
Также не определился с участием в предвыборной гонке лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, отмечает издание.
На президентских выборах в 2012 году Геннадий Зюганов набрал более 12 процентов голосов избирателей, уступив только Владимиру Путину. Следующие выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года. Желание принять в них участие изъявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель «Яблока» Григорий Явлинский.
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