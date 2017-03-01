Суд присяжных
Суд присяжных 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.03, 12:18

СМИ: Зюганов не собирается участвовать в выборах президента

комментировать

СМИ: Зюганов не собирается участвовать в выборах президента

СМИ: Зюганов не собирается участвовать в выборах президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не планирует принимать участие в президентских выборах 2018 года. Вместо него, возможно, выдвинется более молодой кандидат.

О том, что КПРФ ведет консультации о выдвижении от партии альтернативного кандидата, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в администрации президента. Отмечается, что Зюганову предложили подобрать трех кандидатов моложе 55 лет для участия в президентской кампании.

Также не определился с участием в предвыборной гонке лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, отмечает издание.

На президентских выборах в 2012 году Геннадий Зюганов набрал более 12 процентов голосов избирателей, уступив только Владимиру Путину. Следующие выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года. Желание принять в них участие изъявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель «Яблока» Григорий Явлинский.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru