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  • 01.03, 12:18

Школьник погиб, упав с крыши заброшенного завода в Кузбассе

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Школьник погиб, упав с крыши заброшенного завода в Кузбассе

Школьник погиб, упав с крыши заброшенного завода в Кузбассе

В городе Ленинск-Кузнецкий 11-летний мальчик погиб, сорвавшись с 25-метровой высоты на заброшенном заводе.

По данным СУ СК по Кемеровской области, инцидент произошел накануне днем. Ребенок со сверстником после окончания уроков в школе пришли на территорию заброшенного завода. Подростки залезли на крышу здания, один из них не удержался, упав вниз с высоты примерно 25 метров.

Как уточнили в СУ СК, второй подросток, сильно испугавшись, закричал. Его услышал прохожий, который прибежал на помощь, вызвал скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов.

Из сообщения СУ СК по Кемеровской области: «Семья, в которой воспитывался подросток, характеризуется положительно. Устанавливается, кому принадлежит здание, было ли там ограждение и предупреждающие знаки об опасности».

Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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