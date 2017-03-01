Создан первый полноразмерный макет нового российского бомбардировщика

Компания «Туполев» сконструировала первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском
оборонно-промышленном комплексе.
Источник: «Созданы несколько макетов ПАК ДА из композиционных материалов, а также полноразмерный макет из дерева. Макеты выполнены по схеме „летающее крыло“».
Корпус настоящего ПАК ДА будет создан с использованием радиопоглощающих материалов, а все оружие будет скрыто внутри корпуса. Также самолет планируется оснастить новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. Таким образом, ПАК ДА будет отличаться малой заметностью.
Другой источник в ОПК сообщил агентству, что первый опытный образец военного самолета может осуществить испытательный полет «на рубеже 2025 года». Скорость полета, как ожидается, будет дозвуковой.
Корпус настоящего ПАК ДА будет создан с использованием радиопоглощающих материалов, а все оружие будет скрыто внутри корпуса. Также самолет планируется оснастить новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. Таким образом, ПАК ДА будет отличаться малой заметностью.
Другой источник в ОПК сообщил агентству, что первый опытный образец военного самолета может осуществить испытательный полет «на рубеже 2025 года». Скорость полета, как ожидается, будет дозвуковой.
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