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  • 01.03, 12:18
Создан первый полноразмерный макет нового российского бомбардировщика. авиация, армия и флот РФ, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Создан первый полноразмерный макет нового российского бомбардировщика

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Создан первый полноразмерный макет нового российского бомбардировщика

Создан первый полноразмерный макет нового российского бомбардировщика

Создан первый полноразмерный макет нового российского бомбардировщика
  • Фото: topwar.ru

    • Компания «Туполев» сконструировала первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

    Источник: «Созданы несколько макетов ПАК ДА из композиционных материалов, а также полноразмерный макет из дерева. Макеты выполнены по схеме „летающее крыло“».

    Корпус настоящего ПАК ДА будет создан с использованием радиопоглощающих материалов, а все оружие будет скрыто внутри корпуса. Также самолет планируется оснастить новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. Таким образом, ПАК ДА будет отличаться малой заметностью.

    Другой источник в ОПК сообщил агентству, что первый опытный образец военного самолета может осуществить испытательный полет «на рубеже 2025 года». Скорость полета, как ожидается, будет дозвуковой.

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