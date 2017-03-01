ФАС открыла дело против Минздрава

Федеральная антимонопольная служба открыла дело против Минздрава. Как заявили в ФАС, министерство не отреагировало на предупреждение, вынесенное в августе прошлого года.

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Тогда служба усмотрела в действиях Минздрава нарушение закона о конкуренции. Вместо того чтобы установить единые лицензионные требования к организациям, выполняющим медицинские услуги, Минздрав, как заявляют антимонопольщики, ввел не предусмотренную законом классификацию.



В Минздраве уже ответили, что их приказ соответствует закону и группирует виды медицинской помощи. Если бы этого не было, подчеркивают в министерстве, кабинет амбулаторного хирурга в поликлинике без необходимого оборудования мог бы проводить такие же операции, как и хирургическое отделение.