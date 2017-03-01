Три человека пострадали при пожаре в московском салоне красоты

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в салоне красоты, расположенном в
фитнес-центре в Москве.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, пожар в фитнес-центре «Вега», расположенном в Шмитовском проезде, ликвидирован, площадь пожара в салоне красоты составила 20 кв. метров.
Из сообщения правоохранителей: «Из здания была проведена эвакуация 50 человек, трое из них переданы врачам скорой помощи для осмотра».
Из сообщения правоохранителей: «Из здания была проведена эвакуация 50 человек, трое из них переданы врачам скорой помощи для осмотра».
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