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  • 01.03, 12:18

Три человека пострадали при пожаре в московском салоне красоты

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Три человека пострадали при пожаре в московском салоне красоты

Три человека пострадали при пожаре в московском салоне красоты

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в салоне красоты, расположенном в фитнес-центре в Москве.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, пожар в фитнес-центре «Вега», расположенном в Шмитовском проезде, ликвидирован, площадь пожара в салоне красоты составила 20 кв. метров.

Из сообщения правоохранителей: «Из здания была проведена эвакуация 50 человек, трое из них переданы врачам скорой помощи для осмотра».

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